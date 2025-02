V javni obravnavi predlog uredbe o varovanju ogroženih uradnih oseb

Ljubljana, 14. februarja - V javni obravnavi je predlog uredbe o varovanju ogroženih uradnih oseb, s katero bi po navedbah ministrstva za notranje zadeve vzpostavili celovit okvir za zaščito ogroženih uradnih oseb in njihovih bližnjih. Opredelili bi pogoje za varovanje, določili stopnje ogroženosti in ukrepe za zaščito. Pripombe je mogoče oddati do 16. marca.