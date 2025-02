Ljubljana, 10. februarja - Policija zagotavlja, da še naprej varuje ogrožene državne tožilce in sodnike. Pri tem pojasnjuje, da se varovanje ogrožene osebe izvaja z različnimi ukrepi, ki se sproti prilagajajo aktualni oceni ogroženosti. S kazensko ovadbo zoper nekdanje vodstvo policije in nekdanje vodstvo centra za varovanje in zaščito pa so seznanjeni le iz medijev.