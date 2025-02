Gončin: Center za varovanje in zaščito mi je ponovno ukinil varovanje

Ljubljana, 10. februarja - Center za zaščito in varovanje je danes ponovno ukinil varovanje tožilki Mateji Gončin in ostalim tožilcem v zadevi Kavaški klan. Gre za povračilni ukrep policije, ker sem v petek podala kazensko ovadbo zoper nekdanjega direktorja policije Senada Jušića in nekdanje vodstvo centra za varovanje in zaščito, je za STA danes potrdila Gončin.