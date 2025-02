Bodoči dijaki in študenti danes in v soboto po informacije o nadaljnjem izobraževanju

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 14. februarja - Na fakultetah, višjih in srednjih šolah bodo danes in v soboto potekali informativni dnevi, kjer bodo bodoči dijaki in študenti v živo in virtualno nabirali informacije o nadaljevanju izobraževanja, izbiri in spremembi poklica ter razvoju kariere. Mladim bodo tudi tokrat v pomoč študentske in dijaške organizacije.