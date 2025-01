Za dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v letu 2025/2026 na voljo 20.442 vpisnih mest

Ljubljana, 30. januarja - Vlada je danes dala soglasje javnim in koncesioniranim visokošolskim zavodom k skupnemu razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2025/2026. Na voljo bo skupaj 20.442 vpisnih mest za vpis v 1. letnik za redni in izredni študij, od tega 16.794 mest za slovenske državljane in državljane članic EU.