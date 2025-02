V petek in soboto učenci in dijaki po informacije o nadaljnjem izobraževanju

piše Vlasta Ivić

Ljubljana/Maribor/Koper/Nova Gorica/Novo mesto, 12. februarja - Srednje in višje šole ter fakultete bodo v petek in soboto v znamenju informativnih dnevov. Bodoči dijaki in študenti bodo tako nabirali informacije o srednješolskih in študijskih programih, ki jih zanimajo. Pri tem jim bodo pomagale študentske organizacije in dijaške skupnosti. Obenem bo na voljo tudi ogled študentskih in dijaških domov.