Putin v pogovoru z začasnim predsednikom podprl suverenost Sirije

Moskva/Damask, 12. februarja - Ruski predsednik Vladimir Putin je v telefonskem pogovoru začasnemu predsedniku Sirije Ahmedu Al Šari izrazil podporo enotnosti, suverenosti in ozemeljski celovitosti Sirije, so danes sporočili iz Kremlja. To je bil njun prvi pogovor po decembrskem strmoglavljenju režima Bašarja Al Asada, dolgoletnega sirskega predsednika in zaveznika Moskve.