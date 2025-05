Zunanji ministri EU odpravili vse gospodarske sankcije proti Siriji

Bruselj, 20. maja - Zunanji ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju odpravili vse gospodarske sankcije proti Siriji, kjer so uporniške skupine decembra lani strmoglavile predsednika Bašarja al Asada, je sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Kaja Kallas. Sankcije so sicer nekoliko omilili že konec februarja.