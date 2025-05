Izrael obljubil zaščito druzov na jugu Sirije

Jeruzalem/Damask, 3. maja - Izraelska vojska je danes sporočila, da so njene enote na jugu Sirije pripravljene zaščititi versko manjšino druzov. To je sporočila, potem ko je v petek izvedla zračne napade blizu predsedniške palače pri Damasku in drugod po državi. Izvedla jih je v tednu po izbruhu spopadov med druzi ter varnostnih silami in provladnimi skupinami.