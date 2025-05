Svetovna banka namerava obnoviti poslovanje v Siriji

Washington/Damask, 17. maja - Svetovna banka je v petek sporočila, da bo po 14 letih obnovila poslovanje v Siriji, potem ko sta Savdska Arabija in Katar poravnala dolg države do te mednarodne institucije. Do povratka prihaja v času, ko Zahod obnavlja odnose z državo, kjer so decembra lani uporniki pod vodstvom islamistov strmoglavili dolgoletnega predsednika Bašarja al Asada.