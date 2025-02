Akos ob dnevu varne rabe interneta izpostavlja pomen visokozmogljivih omrežij

Ljubljana, 11. februarja - Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) ob današnjem dnevu varne rabe interneta izpostavlja tudi pomen ustrezne pokritosti z visokozmogljivim širokopasovnim omrežjem in posledično zagotavljanja povezljivosti vseh gospodinjstev. Slovenija se po pokritosti z optičnim omrežjem s 66,5 odstotka uvršča nad povprečje EU, so navedli.