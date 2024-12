Jušić: O varovanju oseb v javnosti razpravljajo vsi, ki imajo vsaj malo časa, ne pa tudi znanja

Ljubljana, 13. decembra - Generalni direktor policije Senad Jušić je očitke o nepravilnostih v Centru za varovanje in zaščito označil za zlonamerne. Neprimerno se mu zdi, da o varovanju oseb razpravljajo tisti, ki za to nimajo ustreznega znanja. Zanikal je razkrivanje zadeve Lindav in očitke, da je policist zbiral informacije o tožilki, ki jo je varoval.