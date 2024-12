Opozicija pričakuje odstop Poklukarja in Jušića, koalicija pojasnila

Ljubljana, 13. decembra - Opozicija po razkritjih v četrtkovi oddaji Tarča glede domnevnih nepravilnosti v Centru za varovanje in zaščito meni, da je interpelacija zoper notranjega ministra Boštjana Poklukarja upravičena. Pričakujejo njegov odstop in odstop šefa policije Senada Jušića. V koaliciji ob "resnih in zaskrbljujočih obtožbah" pričakujejo ministrova pojasnila.