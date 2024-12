Gončin za TVS: Poročilo o delu centra za varovanje in zaščito poskus moje diskreditacije

Ljubljana, 19. decembra - Okrožna državna tožilka Mateja Gončin je v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija prekinila medijski molk in se odzvala na očitke iz poročila o izrednem pregledu dela centra za varovanje in zaščito. Navedbe v poročilu so po njenih besedah neresnične, zaskrbljujoče in poskus njene diskreditacije. Napovedala je nove postopke in kazenske ovadbe.