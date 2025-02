V Sloveniji sum na bolezen modrikastega jezika

Ljubljana, 4. februarja - Na območju Celja in Slovenj Gradca so na podlagi pozitivnih rezultatov laboratorijskih preiskav kontrolnih živali postavili sum na prisotnost bolezni modrikastega jezika. Ker ima Slovenija status države, proste te bolezni, in ker bi šlo za prvi primer bolezni po letu 2016, so vzorce poslali v potrditev še v referenčni laboratorij EU.