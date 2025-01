Veterinarska uprava po potrditvi slinavke v Nemčiji poziva k biovarnostnim ukrepom

Ljubljana, 24. januarja - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin po potrditvi slinavke in parkljevke v Nemčiji imetnike živali poziva k doslednemu izvajanju splošnih biovarnostnih ukrepov. Pozorni naj bodo tudi na zdravstveno stanje živali, o morebitnih sumih bolezni pa naj takoj obvestijo veterinarja, so poudarili v današnjem sporočilu za javnost.