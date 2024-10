Ob širjenju bolezni modrikastega jezika pozivi rejcem k previdnosti

Ljubljana, 22. oktobra - Uprava za varno hrano, KGZS in Veterinarska zbornica Slovenije zaradi širjenja bolezni modrikastega jezika v več evropskih državah rejce pozivajo k previdnosti pri nakupu goveda in drobnice iz drugih držav EU. Premiki okuženih živali so namreč najpogostejši način vnosa bolezni na nova območja, so opozorili.