Veterinarska zbornica Slovenije izpostavila nujnost ohranitve cepljenja proti steklini

Brnik, 29. januarja - Veterinarska zbornica Slovenije je danes na Zgornjem Brniku pripravila slavnostno akademijo s predstavitvijo novega vodstva zbornice. Pred tem so na novinarski konferenci izpostavili aktualne izzive in posebej opozorili na nevarnost pobud po ukinitvi cepljenja psov proti steklini. Kot so opozorili, se steklina širi po vzhodni Evropi.