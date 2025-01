Na Hrvaškem trgovine danes znova samevajo

Zagreb, 31. januarja - Na Hrvaškem se je v četrtek začel teden dni dolg bojkot trgovskih verig Lidl, Eurospin in DM ter hkrati povsod gaziranih pijač, ustekleničene vode in detergenta, danes pa poteka nov splošni bojkot trgovcev, h katerem je potrošnike pozvala platforma Halo, inspektore. Trgovine tako vnovič samevajo, podoben bojkot pa poteka tudi v Črni Gori in BiH.