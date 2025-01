Na Hrvaškem danes bojkot trgovcev, trgovine samevajo

Zagreb, 24. januarja - Na Hrvaškem danes poteka bojkot trgovin zaradi previsokih cen. Pozivi k bojkotu so se začeli konec prejšnjega tedna na družbenih omrežjih, nato pa so ga podprli tudi potrošniška združenja, sindikati in številni politiki, tudi iz vladajoče stranke HDZ. O tem, da bi bojkot lahko uspel, pričajo prazne trgovine in podatki davčne uprave.