Na Hrvaškem poziv k še obsežnejšemu bojkotu zaradi visokih cen

Zagreb, 27. januarja - V hrvaški potrošniški platformi Halo, inspektore, ki je podprla bojkot trgovin minuli petek, so danes pozvali potrošnike, naj se ta petek pridružijo še obsežnejšemu bojkotu. Poleg bojkota trgovin so državljane pozvali, naj se vzdržijo vsakršnih nakupov, za teden dni pa da naj se pridružijo tudi bojkotu posameznih trgovcev in izdelkov.