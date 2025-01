Na Hrvaškem v petek nov bojkot trgovin, podobni pozivi tudi v Sloveniji in BiH

Zagreb, 27. januarja - Na Hrvaškem bo v petek nov množični bojkot trgovin, so sporočili s potrošniške platforme Halo, inspektore. Po uspehu prvega bojkota, zaradi katerega je bil promet hrvaških trgovin minuli petek za polovico manjši, so bojkot trgovin za petek napovedali tudi v Bosni in Hercegovini, pozive k bojkotu pa je slišati tudi v Sloveniji.