Policisti zbirajo informacije o prometni nesreči na Bleiweisovi cesti v Kranju

Kranj, 20. januarja - V Kranju se je 7. januarja okoli 17.35 na Bleiweisovi cesti v neposredni bližini glavne avtobusne postaje zgodila prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena voznik avtomobila in pešec. Policistom z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo ugotoviti povzročitelja in razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, zato morebitne priče prosijo za informacije.

Po podatkih, s katerimi razpolagajo policisti, je voznik belega avtomobila Škoda octavia vozil v smeri Kokrice. Na prehodu za pešce je med njim in pešcem prišlo do trčenja, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj.

Po do sedaj zbranih obvestilih sta pešcu takoj po trčenju pomagali dve ženski, ki sta ga s prehoda za pešce premestili na pločnik. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v zdravstveno ustanovo, saj je bil hudo poškodovan.

Ker sta izjavi obeh udeležencev prometne nesreče nasprotujoči in ker policistom z dosedanjimi aktivnostmi ni uspelo ugotoviti povzročitelja in razjasniti vseh okoliščin prometne nesreče, policisti morebitne priče pozivajo, da se oglasijo ali pokličejo na Policijsko postajo Kranj, na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200. Za informacije še posebej prosijo ženski, ki sta pešcu pomagali na kraju nesreče.