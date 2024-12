Policisti iščejo povzročitelja petkove nesreče na avtocestnem izvozu Kranj zahod

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Kranj, se je nesreča zgodila v petek nekaj pred 17. uro. Povzročitelj se je sprva na kraju ustavil, z udeleženci spregovoril nekaj besed in dodal, da bo zaradi varnosti zapeljal z avtoceste in počakal v bližini. Tega nato ni storil, temveč je odpeljal neznano kam.

Kranjski prometni policisti zaradi razjasnitve okoliščin in vzroka prometne nesreče povzročitelja pozivajo, naj se oglasi na Policijski postaji prometne policije Kranj oziroma pokliče na telefon 04/233 64 00 ali interventno številko 113.

Za posredovanje informacij na omenjena načina prosijo tudi morebitne druge priče, ki so videle prometno nesrečo.