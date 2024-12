Policisti iščejo očividce prometne nesreče pri nekdanji cestninski postaji Nanos

Koper, 28. decembra - Koprski policisti zaradi razjasnitve okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je danes ob 10.15 zgodila na hitri cesti iz smeri Razdrtega proti Vipavi pri nekdanji cestninski postaji Nanos. V trčenju so bila udeležena tri vozila, dve lažje poškodovani osebi pa so odpeljali v Zdravstveni dom Postojna, so sporočili iz PU Koper.