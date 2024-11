Policija zbira informacije o trku v kolesarja na krožišču na Primskovem

Kot so danes sporočili kranjski policisti, se je po doslej znanih podatkih v sredo med 9.20 in 12. uro na cesti Staneta Žagarja zgodilo trčenje med neznano voznico z neznanim avtomobilom in kolesarjem. Voznica in naključni mimoidoči sta kolesarju nudila pomoč. Kolesar je zdravniško pomoč na kraju odklonil, udeleženca si podatkov nista izmenjala, so pa pri kolesarju naknadno ugotovili telesne poškodbe.

Ker gre za prometno nesrečo, ki jo policija mora obravnavati, kranjski policisti zaradi razjasnitve okoliščin voznico avtomobila prosijo, da se oglasi na Policijski postaji Kranj oz. pokliče na številko 04 233 64 00 ali 113. Prav tako za informacije prosijo mimoidočega, ki je nudil pomoč, ali morebitne druge priče, ki bi karkoli vedele o prometni nesreči.