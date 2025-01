Na čelu Združenja založnikov FJK dolgoletna urednica slovenske založbe v Italiji Martina Kafol

Trst, 15. januarja - Združenje založnikov italijanske dežele Furlanija - Julijska krajina (FJK) je za svojo novo predsednico izvolilo Martino Kafol, dolgoletno urednico Založništva tržaškega tiska (ZTT), prevajalko, avtorico dokumentarnih filmov in organizatorko številnih kulturno obarvanih dogodkov.

Na predsedniškem mestu Združenja založnikov FJK je Kafol nasledila Andreo Mascarinija iz videmske založbe Tiglio Edizioni, so danes sporočili iz ZTT.

Ob izvolitvi Kafol, ki je bila decembra, so v združenju izpostavili, da Kafol na čelu združenja založnikov FJK prihaja v letu prve čezmejne Evropske prestolnice kulture Nova Gorica-Gorica in je pomembna tudi zaradi vse intenzivnejšega sodelovanja med slovenskim in italijanskim založniškim svetom.

"Vodenje združenja sprejemam z veliko odgovornostjo, saj se dobro zavedam vseh smelih ciljev, ki smo si jih zastavili v prihodnjih letih. Predvsem si želimo bolj plodno in kontinuirano sodelovanje z deželno upravo, saj je to predpogoj za suvereno delovanje tako na lokalni kot tudi na državni ravni," je v odzivu povedala Kafol. Dodala je, da "skupaj zmoremo več, si lahko pomagamo ter smo bolj videni in slišani".

Kot je še povedala, je njena "izvolitev gotovo odraz poslanstva ZTT, ki že osem desetletij širi slovensko besedo ne zgolj znotraj skupnosti, temveč tudi izven nje".

Kafol je ustanovna članica združenja, ki trenutno obsega 16 neodvisnih založnikov, vse od njegove ustanovitve pred šestimi leti. V preteklih letih si je prizadevala za izboljšanje položaja založništva v FJK, spodbujala sodelovanje med založbami, je tudi soorganizatorka knjižnega sejma v Trstu. Več kot 15 let je odgovorna za uredništvo ter distribucijske in promocijske dejavnosti ZTT.