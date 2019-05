Tržaške prikazni Dušana Jelinčiča o manj znanih dogodkih iz tržaške zgodovine

Ljubljana, 8. maja - Pri Založništvu tržaškega tiska je izšla knjiga pisatelja Dušana Jelinčiča z naslovom Tržaške prikazni. V njej je zbranih devet novel, ki osvetlijo manj znane dogodke iz zgodovine Trsta. Dve je pisatelj posvetil irskemu romanopiscu in pesniku Jamesu Joyceu, ki je več let živel v mestu in ki ga sam vidi kot najznamenitejšega Tržačana.