Slovenija uspešno predstavljena v Bologni, učinki še sledijo

Bologna, 11. aprila - Slovenija je bila uspešna na sejmu otroške in mladinske literature v Bologni, saj so vsi po vrsti pohvalili njeno predstavitev. Da je bila častna gostja le pol leta po enakem gostovanju v Frankfurtu, je močno pripomoglo k njeni vidnosti, so se strinjali na sejmu, ki se danes zaključuje. Prihodnje leto kot častno gostjo pričakujejo Estonijo.