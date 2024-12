WHO: Število smrti zaradi covida-19 po petih letih od izbruha vztrajno upada

Ženeva, 24. decembra - Pet let po prvih primerih okužb z virusom SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19, se število z njim povezanih smrti vztrajno zmanjšuje, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Medtem ko je junija 2021 denimo umrla četrtina hospitaliziranih, se je to število do danes zmanjšalo na enega od 25 bolnikov.