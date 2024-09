EU po mnenju računskega sodišča še vedno ni povsem pripravljena na zdravstvene krize

Luxembourg, 4. septembra - Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropska agencija za zdravila (Ema) sta se po oceni Evropskega računskega sodišča na splošno dobro odzvala na pandemijo covida-19, vendar pa so se med pandemijo pokazale tudi pomanjkljivosti. Kljub določenim izboljšavam EU še vedno ni povsem pripravljena na zdravstvene krize.