Pred petimi leti v Sloveniji razglasili epidemijo covida-19

Ljubljana, 12. marca - Na današnji dan pred petimi leti je takratni minister za zdravje Aleš Šabeder v Sloveniji razglasil epidemijo covida-19. Sledilo je zaprtje ali omejitev številnih dejavnosti, s čimer so želeli pristojni čim bolj zmanjšati stike med ljudmi in omejiti širjenje novega koronavirusa. Danes so razmere drugačne, resnost covida-19 se je bistveno zmanjšala.