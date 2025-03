WHO pred petimi leti razglasila pandemijo covida-19

Ljubljana, 11. marca - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je pred petimi leti razglasila pandemijo covida-19, ki je ohromila zdravstvene sisteme, gospodarstva in javno življenje. Covid-19 je doslej po uradnih podatkih WHO terjal skoraj 7,1 milijona življenj, znanstveniki pa opozarjajo svet, naj se pripravi na morebitno novo pandemijo.