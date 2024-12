Vrh EU pozval k vključujočemu političnemu procesu v Siriji

Bruselj, 19. decembra - Voditelji držav članic EU so na današnjem vrhu v Bruslju, ki so ga sklenili z razpravo o Bližnjem vzhodu, pozvali k vključujočemu političnemu procesu v Siriji po padcu režima Bašarja al Asada. Ob tem so Evropski komisiji naložili pripravo možnih ukrepov za podporo Siriji.