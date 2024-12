Presejalni program Svit praznuje 15-letnico delovanja

Ljubljana, 12. decembra - Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka debelega črevesa in danke Svit praznuje 15-letnico delovanja. Vodja programa Dominika Novak Mlakar poudarja, da so v tem času odkrili več kot 4100 rakov debelega črevesa in danke, večino v zgodnjem stadiju, ko bolniki ne potrebujejo dodatnega onkološkega zdravljenja.