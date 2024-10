NIJZ opozarja pred goljufijami v imenu Programa Svit

Ljubljana, 22. oktobra - NIJZ opozarja na nov primer zlorabe imena Programa Svit za prodajo različnih izdelkov in storitev, pod pretvezo izvajanja zdravstvenih storitev. NIJZ v sporočilu za javnost izpostavlja, da program Svit, namenjen zgodnjemu odkrivanju predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki, ne ponuja plačljivih storitev ali izdelkov.