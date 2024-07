Najvišja odzivnost v programu Svit lani na Gorenjskem

Kranj/Jesenice/Jezersko, 30. julija - Presejalni program Svit v Sloveniji deluje že 15 let. V tem času so v okviru programa pri več kot 31.700 osebah odkrili in odstranili predrakave spremembe ter tako preprečili raka debelega črevesa in danke. Največjo odzivnost v programu, skoraj 69-odstotno, so lani zabeležili na Gorenjskem, so sporočili z območne enote NIJZ v Kranju.