Ljubljana, 6. novembra - Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu, v Sloveniji za rakom vsako leto zboli več kot 8000 moških. Najpogostejša raka pri moških sta nemelanomski kožni rak in rak prostate. Med bolj pogostimi sta tudi pljučni rak ter rak debelega črevesa in danke, pri mlajših moških pa rak mod, so navedli na inštitutu.