N1: Policija v primeru odstranitve želodca napačnemu bolniku vložila kazensko ovadbo

Ljubljana, 25. oktobra - Policija je v primeru odstranitve želodca napačnemu bolniku zaključila predkazenski postopek in na pristojno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo, so za portal N1 pojasnili na Policijski upravi Ljubljana. S pojasnili so bili sicer precej skopi. Zaradi faze postopka in varstva osebnih podatkov več podrobnosti niso razkrili niti na tožilstvu.