Izraelske sile v bolnišnici na severu Gaze pridržale več sto ljudi

Gaza, 25. oktobra - Izraelske sile med racijo v bolnišnici Kamal Advan, zadnji delujoči bolnišnici na severu Gaze, pridržale več sto pacientov in osebja, je danes sporočilo tamkajšnje ministrstvo za zdravje in opozorilo na katastrofalne razmere v bolnišnici. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je medtem sporočila, da je izgubila stik z osebjem.