ZDA naj bi si prizadevale za blokado resolucije Varnostnega sveta ZN o Gazi

New York, 31. maja - Izvoljene države članice Varnostnega sveta ZN so pripravile predlog resolucije o Gazi, ki zahteva neovirano dostavo humanitarne pomoči palestinskim civilistom v Gazi, vendar pa si ZDA prizadevajo, da resolucija ne bi napredovala do glasovanja, kjer bi Washington moral vložiti veto, poročajo diplomatski viri.