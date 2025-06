Mednarodni in Slovenski center PEN s pozivom za prekinitev ognja v Gazi

Ljubljana, 2. junija - Pri Mednarodnem in Slovenskem centru PEN so ob trenutni vojni v Gazi pozvali k takojšnji in trajni prekinitvi ognja, neoviranemu dostopu do humanitarne pomoči v Gazi, izpustitvi talcev in pridržanih Palestincev ter prenehanju izraelske okupacije Palestine. Po besedah predsednika Mednarodnega PEN Germana Rojasa je genocid najvišja oblika utišanja.