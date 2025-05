ZN obsodili rop skladišč z zdravili in medicinsko opremo v Gazi

New York/Gaza, 31. maja - Skupina oboroženih posameznikov je v petek vdrla v skladišča na območju Gaze in izropala velike količine medicinskih zalog. Združeni narodi so obsodili rop in opozorili, da se primer razlikuje od plenjenj, ki so jih povzročili sestradani Palestinci, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.