Ljubljana, 22. oktobra - Po vsej Evropi ta teden poteka evropski teden varnosti in zdravja pri delu, aktualna evropska kampanja Zdravo delovno okolje 2023-2025 pa se osredotoča na varno in zdravo delo v digitalni dobi. Na ministrstvu za delo ob tem opozarjajo, da digitalne tehnologije ne spreminjajo samo načina dela, temveč vplivajo tudi na to, kje in kdaj delamo.