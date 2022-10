Ob evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu poziv k razširitvi seznama poklicnih bolezni

Ljubljana, 24. oktobra - V zbornici varnosti in zdravja pri delu ob začetku letošnjega evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu pozivajo k razširitvi seznama poklicnih bolezni in doslednemu spoštovanju pravic delavcev do varnega in zdravega delovnega okolja, so sporočili. Osrednja tema letošnjega tedna so sicer kostno-mišična obolenja, povezana z delom.