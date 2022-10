NIJZ: Duševne težave zaposlenih so lahko posledica neurejenih delovnih pogojev

Ljubljana, 25. oktobra - V okviru evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu na NIJZ opozarjajo na pomen psihosocialnih tveganj za duševno zdravje pri delu in posledicami za zdravje. Težave se lahko pojavijo zaradi neustreznega načrtovanja, organizacije in vodenja dela ter slabih odnosov na delovnem mestu. Vodijo lahko v prekomerni in kronični stres, so zapisali.