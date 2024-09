Težave z ukrepi za zagotavljanje pravice do odklopa predvsem pri malih delodajalcih

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 21. septembra - Počasi se bliža rok, do katerega morajo delodajalci sprejeti ukrepe, s katerimi bodo zaposlenim zagotovili pravico do odklopa. Zlasti manjši delodajalci imajo pri implementaciji težave in tožijo, da je zakon v zvezi z ukrepi presplošen. Na ministrstvu za delo pa vztrajajo, da je spočit delavec ne le bolj zdrav, temveč tudi bolj učinkovit.