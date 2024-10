Zaradi del popolna zapora ceste čez Vršič

Vršič, 15. oktobra - Cesta čez Vršič bo zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč na vrhu prelaza od danes do 8. novembra vsak delovni dan med 7.30 in 17. uro zaprta. Obvoz je prek Rateč, Italije in prelaza Predel. V preostalem času in med konci tedna bo na cesti čez Vršič vzpostavljena polovična zapora.

Obnova ceste in ureditev parkirišč sta se začela 2. septembra, trajala pa bosta predvidoma do 24. decembra oz. dokler bodo dopuščale vremenske razmere. Vzpostavljene so delne in od danes tudi popolna zapora, ki je potrebna zaradi zamenjave spodnjega ustroja ceste in grobega asfalta. Načrtovana je bila že s 1. oktobrom, a je izvedbo del preprečilo slabo vreme, so prejšnji teden sporočili iz Direkcije RS za infrastrukturo.

Obvoz v času popolne zapore je za vsa vozila možen na relaciji Kranjska Gora-Rateče-Italija-Predel-Bovec.

Gradbena dela se bodo v omejenem obsegu izvajala tudi aprila in maja 2025 ter nato po koncu glavne turistične sezone še jeseni do konca prihodnjega leta.

Dela izvaja Gorenjska gradbena družba iz Kranja, s katero je direkcija za infrastrukturo spomladi podpisala pogodbo, skupaj z davkom vredno 2,1 milijona evrov. Rekonstrukcija bo po napovedih končana pred poletno sezono 2026, po njej pa bo na prelazu za osebna vozila predvidoma 92 parkirnih mest.

Prelaz Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Na njem se že dolgo soočajo s prometnim kaosom, posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, pogosto ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.