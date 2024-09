Popolne zapore ceste čez Vršič zaenkrat še ne bo

Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in ureditve parkirišč bi morala biti cesta čez prelaz Vršič od 1. do 11. oktobra vsak dan, z izjemo koncev tedna, popolnoma zaprta med 7.30 in 17. uro, a je izvajalcem načrte pokvarilo slabo vreme.

"Izvajalec zaradi slabega vremena in kljub dodatni mehanizaciji ni mogel izvesti del v obsegu, kot je bilo predvideno po terminskem planu," so v sporočilu za javnost pojasnili na direkciji. Na direkciji so sicer že ob napovedi popolne zapore opozorili, da se lahko termin zaradi vremenskih razmer spremeni.

Dela se bodo nadaljevala pod polovično zaporo ceste, z izmeničnim enosmernim prometom in semaforskim urejanjem.

Nov datum vzpostavitve popolne zapore bodo z direkcije sporočili naknadno.

Kot so za STA ocenili na direkciji, zaradi slabe vremenske napovedi popolne zapore najverjetneje ne bodo vzpostavili do konca tedna.

Na prelazu Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, se že dolgo soočajo s prometnim kaosom. Prelaz je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, na cesti pa tako večkrat ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.

Promet sicer zdaj urejajo redarji, o zasedenosti parkirišča na vrhu Vršiča obveščajo prek centra za obveščanje, v dolini je nameščena tudi tabla, ki obvešča o zasedenosti parkirišč.