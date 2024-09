Zaradi večmesečne obnove ceste na Vršič delne in popolne zapore

Ljubljana, 2. septembra - Danes se začenja večmesečna obnova ceste čez Vršič in ureditev parkirišč na vrhu najvišjega slovenskega prelaza. V času izvedbe gradbenih del, predvidoma do 24. decembra oz. dokler bodo dopuščale vremenske razmere, je predvidena vzpostavitev delnih zapor, občasno tudi popolne zapore, navaja direkcija za infrastrukturo.

Dela bo izvajala Gorenjska gradbena družba iz Kranja, s katero je direkcija za infrastrukturo spomladi podpisala pogodbo, skupaj z davkom vredno 2,1 milijona evrov. Rekonstrukcija bo po napovedih končana pred poletno sezono 2026, po njej pa bo na prelazu za osebna vozila predvidoma 92 parkirnih mest.

Na prelazu Vršič, ki povezuje Kranjsko Goro in Trento, se sicer že dolgo soočajo s prometnim kaosom. Prelaz je priljubljena izletniška točka in izhodišče za planince. Posledično so bila v preteklosti vozila parkirana vsepovsod, tudi na obeh straneh ceste, na cesti pa tako večkrat ni bilo dovolj prostora niti za interventna vozila. Na vrhu prelaza je na teh neurejenih parkiriščih lahko parkiralo tudi do 350 vozil.

Promet sicer zdaj urejajo redarji, o zasedenosti parkirišča na vrhu Vršiča obveščajo prek centra za obveščanje, v dolini je nameščena tudi tabla, ki obvešča o zasedenosti parkirišč.

Med obnovo ceste na Vršič in ureditvijo parkirišč bo promet v času vzpostavitve delnih zapor potekal izmenično enosmerno s semaforskim usmerjanjem. Med 16. septembrom in 24. decembrom so predvidene tudi občasne popolne zapore, a le med tednom, in sicer med 7.30 in 17. uro. Ure za vzpostavitev popolnih zapor se lahko glede na vremenske razmere tudi spremenijo.

V času popolne zapore bo obvoz za vsa vozila na relaciji Kranjska Gora-Rateče-Italija-Predel-Bovec.

O dnevih, ko bo popolna zapora, bo izvajalec del oziroma koncesionar sproti obveščal javnost preko sredstev obveščanja in obvestilnih tabel. Točni datumi popolnih zapor bodo objavljeni tudi na spletnem portalu Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Dostop do Erjavčeve koče bo iz smeri Kranjske Gore možen ves čas izvajanja gradbenih del. Iz smeri Trente bo, če bodo to dopuščale razmere na gradbišču, omogočen dostop do Tičarjevega doma.

Ker so na območju, kjer bodo potekala gradbena dela, velike površine, ki se uporabljajo za neurejeno parkiranje, bodo v času gradnje te deloma oziroma v celoti ustrezno zaprte.

Parkiranje bo v vseh primerih omogočeno na površinah nižje ob cesti na obeh straneh prelaza.

Gradbena dela se bodo nadaljevala v prihodnjem letu, termin bo znan naknadno glede na vremenske razmere na prelazu, še navaja direkcija.